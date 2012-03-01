Виховательку дитсадка, яка побила дитину, судитимуть

Прокуратура Першотравневого району Чернівців порушила кримінальну справу щодо вихователя одного з дитсадків за фактом спричинення легкого тілесного ушкодження дитині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що вихователь завдала п’ятирічному хлопчику «кілька цілеспрямованих ударів по ногах, спричинивши йому фізичний біль та легкі тілесні ушкодження».

Як повідомляє місцевий телеканал ТВА, у направленні, виданому бюро судмедекспертизи, виписана підозра на перелом лівої та правої ступні. Згодом рентген показав, перелому кісток немає, лише гематома і синці.

Постраждалий хлопчик спершу жив в обласному Будинку дитини, а півтора роки тому його разом із молодою мамою взяла під свою опіку чернівецька родина.

У дитсадку переконують, що дитину додому батьки забрали «цілком здоровою».

Крім того, начальник міського управління освіти Чернівців Василина МАЛИШЕВСЬКА,заявила, що «на жаль, є питання щодо виховання дитини і щодо адекватності поведінки взагалі у сім’ї».

Водночас, фахівці із Центру соціальних служб Чернівці місцевим ЗМІ заперечили версію, що дитину могли травмувати не у дитсадку, а вдома.