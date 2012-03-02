У Харкові горів багатоквартирний житловий будинок

У Харкові під час пожежі в багатоквартирному житловому будинку було евакуйовано 40 мешканців.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Харківській області, пожежа в одному із двоповерхових житлових будинків сталася 1 березня близько 19.00 у квартирі на першому поверсі.

Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Причина виникнення пожежі з’ясовується.