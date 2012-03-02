У Харкові горів багатоквартирний житловий будинок
11:20, 02 березня 2012Новини регіонів
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Ніхто з мешканців не постраждав
У Харкові під час пожежі в багатоквартирному житловому будинку було евакуйовано 40 мешканців.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Харківській області, пожежа в одному із двоповерхових житлових будинків сталася 1 березня близько 19.00 у квартирі на першому поверсі.
Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Причина виникнення пожежі з’ясовується.
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