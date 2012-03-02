У Черкасах горів геріатричний пансіонат

У Черкасах вночі виникла пожежа в геріатричному пансіонаті.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, 2 березня о 1.50 виникла пожежа в коридорі на четвертому поверсі у п’ятиповерховій будівлі Черкаського геріатричного пансіонату.

Пожежно-рятувальними підрозділами та обслуговуючим персоналом пансіонату було евакуйовано 52 людини. Вогнем пошкоджено стіни на площі 200 кв. м. Пожежу ліквідовано за півгодини.

Внаслідок пожежі 79-річна жінка отримала опіки. Загиблих немає. Причина пожежі – необережність під час куріння. Збитки від пожежі встановлюються.