У Києві для шкіл розроблять уніфікований перелік продуктів

Для столичних закладів освіти розроблять уніфікований перелік продуктів харчування та їхніх якісних показників, згідно з яким ці товари будуть закуповуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ініціативу озвучив сьогодні на засіданні розширеної колегії Київської міськдержадміністрації заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО, доповідаючи про виявлені факти зловживань у сфері організації харчування дітей у навчальних закладах міста.

«За підсумками проведених перевірок навчальних закладів Києва виявлено ряд порушень, пов’язаних з організацією харчування у школах і дитсадках. Першочергово це стосується процедур закупівель продуктів харчування. Зафіксовано факти завищення цін через високі націнки та безліч посередників, непрозорі конкурсні торги. Зокрема, у деяких випадках ціни на продукти завищені на 20-40%, а у деяких – і на 70-80%», - повідомив він.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, зловживання у цій сфері пов’язані, зокрема, з відсутністю уніфікованого переліку продуктів, які повинні придбавати заклади освіти.

«Саме тому необхідно створити такий перелік продуктів та їхніх якісних показників. Крім того, необхідно втрутитися у цю ситуацію дисциплінарно. Голови районів повинні вжити відповідних заходів до профільних заступників, начальників районних освітніх управлінь, керівників освітніх установ і комунальних підприємств, які безпосередньо здійснюють закупівлі, та взяти це питання під особистий контроль», – підкреслив Р.КРАМАРЕНКО.

У свою чергу голова КМДА Олександр ПОПОВ дав доручення керівникам районів Києва долучитися до вирішення питання і впродовж двох тижнів напрацювати пропозиції для вирішення проблеми.