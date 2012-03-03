Хмельниччина: райлікарня отримала італійський рентген-апарат

Губернатор Хмельниччини Василь ЯДУХА передав Чемеровецькій районній лікарні багатофункціональний рентген-апарат італійського виробництва вартістю майже 2 млн. грн.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Хмельницької облдержадміністрації.

У прес-службі уточнили, що за допомогою апарату пацієнтам можна робити рентгеноскопію, рентгенографію та томографію.

Спілкуючись з медичними працівниками району, В.ЯДУХА вкотре наголосив, що пріоритетними у роботі обласної влади є і будуть сфери охорони здоров’я та освіти.

“В період впровадження започаткованих реформ Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, особливо в медичній галузі, є багато кривотолків, перекручувань. Хочу сказати, що саме працівники медичної галузі разом з владою мають конкретно роз’яснювати нашим громадянам суть реформ і для чого такі зміни відбуваються. І не тільки для того, що потрібно зекономити бюджетні кошти, а це вкрай потрібно робити, а щоб реально наблизити медичну допомогу до потреби людини”, - пояснив В.ЯДУХА.