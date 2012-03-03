Житомирщина: під колесами автомобіля загинув велосипедист

У Житомирській області на 150 кілометрі дороги Виступовичі - Житомир у Черняхівському районі під колесами автомобіля загинув велосипедист.

Як повідомив кореспондентові УНІАН працівник прес-службі ДАІ у Житомирській області Микола ЯЦКЕВИЧ, автомобілем Нива було смертельно травмовано 35-річного місцевого жителя.

В результаті аварії велосипедист від отриманих ушкоджень помер у реанімаційному відділенні Черняхівської центральної районної лікарні.

Обставини трагедії з’ясовуються.