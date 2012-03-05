На Дніпропетровщині скорочено понад 4 тис. лікарняних ліжок

На Дніпропетровщині в рамках медичної реформи, яка триває з серпня 2011 року, скорочено 4049 лікарняних ліжок цілодобового стаціонару.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації, з них майже 30% скорочено в медичних закладах сільських районів.

За інформацією Управління, наразі забезпеченість населення області стаціонарними ліжками становить 84,5 на 10 тис. жителів, що більше, ніж в Донецькій області (77,5 на 10 тис.) та Києві - 67,8 ліжок на 10 тис. жителів.

«У Дніпропетровській області не існує проблем з нестачею стаціонарних ліжок», - запевняють в Управлінні охорони здоров`я. ОДА.

Наразі в медзакладах області нараховується близько 28,2 тис стаціонарних ліжок і понад 6,2 тис ліжок денного стаціонару.

В рамках медичної реформи всі лікарні регіону з грудня 2011 року з метою збільшення фінансування галузі перейшли на баланс Дніпропетровської обласної ради.

Однак, як повідомив УНІАН депутат Дніпропетровської міської ради Олексій САЛКАЧ, фінансування лікарень залишалося на рівні 2011 року.

В Управлінні охорони здоров`я пояснюють, що кошти в бюджеті є, але необхідно провести тендерні процедури, які завершаться в квітні.

Тим часом цього року Дніпропетровська область за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках медичної реформи придбає 90 автомобілів «швидкої» допомоги марок Peugeot і Ford.

Як повідомили в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Олександра ВІЛКУЛА, обсяг субвенцій з держбюджету складає 54,6 млн. грн.

Перші 13 автомобілів «швидкої» вже прибули в область і після оформлення документів будуть передані Центрам швидкої медичної допомоги.

За інформацією ОДА, з 1 січня 2012 року на Дніпропетровщині діє єдина для всієї області система роботи «швидкої» допомоги, яка передбачає принцип екстериторіальності. Це означає, що на виклик приїжджає «швидка» з найближчого пункту базування незалежно від місцезнаходження пацієнта (раніше, приміром, «швидка» з Дніпропетровського району не могла виїхати на виклик у Магдалинівський район).

У 2011 році в області створено 13 нових бригад швидкої медичної допомоги та відкрито 40 додаткових пунктів базування швидкої медичної допомоги. Усі автомобілі «швидкої» обладнані GPS-навігаторами, у відділеннях швидкої медичної допомоги встановлені архіватори мови і запроваджені цілодобові пости диспетчерів.

За даними ОДА, проведення медичної реформи на Дніпропетровщині має забезпечити приїзд швидкої допомоги до пацієнта за 10 хвилин у містах та за 20 хвилин – у сільській місцевості.