У Харкові «замінували» супермаркет

10:43, 05 березня 2012
Новини регіонів
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Евакуйовували 3 тис. осіб

У Харкові в супермаркеті «Клас», що на проспекті Московському, вчора вдень шукали вибухівку.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, повідомлення від невідомого про замінування супермаркету надійшло до правоохоронців 3 березня близько 16.30.

До місця події негайно виїхало керівництво Головного управління МВС України в Харківській області, працівники Управління карного розшуку та Управління боротьби з організованою злочинністю, вибухово-технічної та кінологічної служб, МНС, Управління СБУ в області, слідчо-оперативна група.

Із супермаркету було евакуйовано близько 3 тис. осіб. Спеціалісти вибухо-технічної та кінологічної служб обстежили близько 13 тис. квадратних метрів приміщень супермаркету та прилеглої території, однак не виявили небезпечних предметів.

Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка зробила хибне повідомлення про замінування.

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