На Чернігівщині двоє дітей загинули у пожежі
12:05, 05 березня 2012Новини регіонів
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Двоє хлопчиків 2007 та 2010 р. н.
До оперативно-координаційного центру ТУ МНС у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Гладке Козелецького району.
Як повідомляє прес-служба МНС України, на місці події було виявлено тіла двох загиблих хлопчиків 2007 та 2010 р. н. Причина смерті встановлюється.
До гасіння пожежі залучалося два відділення самостійної державної пожежної частини №23 смт Козелець.
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