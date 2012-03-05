На Чернігівщині двоє дітей загинули у пожежі

До оперативно-координаційного центру ТУ МНС у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Гладке Козелецького району.

Як повідомляє прес-служба МНС України, на місці події було виявлено тіла двох загиблих хлопчиків 2007 та 2010 р. н. Причина смерті встановлюється.

До гасіння пожежі залучалося два відділення самостійної державної пожежної частини №23 смт Козелець.