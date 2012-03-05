Хмельниччина: 30 ФАП реформовані у пункти прийому хворих

На Хмельниччині минулого року 30 фельдшерських пунктів, що обслуговували менше 200 осіб, реформовані у пункти прийому хворих медичними працівниками (сусідніх) лікувально-профілактичних закладів.

Про це кореспондента УНІАН повідомив перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Вадим ГАВРІШКО, відповідаючи на інформаційний запит.

Він зазначив, що населення сіл, переважно з чисельністю менше 100 жителів, в яких немає медичних закладів, обслуговується лікарями сусідніх закладів. Так, у сільських адміністративних районах функціонує 43 відділення швидкої медичної допомоги, з них 23 - безпосередньо у сільській місцевості.

Загалом на кінець 2010 року на Хмельниччині функціонувало 983 фельдшерсько-акушерських пунктів. За їх кількістю область займала друге місце в Україні.

Крім того, в області за два роки скорочено 876,75 штатних посад у медичних закладах, у тому числі 438,75 посад медичного персоналу.

“При проведенні оптимізації всім медичним працівникам працездатного віку пропонувались інші посади. Всі заходи щодо реорганізації закладів та оптимізації їх структури проводились лише за рішенням сесій районних та селищних рад”, - наголосив В.ГАВРІШКО.

Він додав, що у результаті оптимізації роботи медичної сфери додаткові кошти були спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази центральних районних лікарень.

Довідка УНІАН. Реформування та оптимізація закладів охорони здоров’я Хмельницької області здійснюється відповідно до плану заходів облдержадміністрації з реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.