Дніпропетровщина придбає 90 імпортних "швидких"

У 2012 році Дніпропетровська область за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках проведення медичної реформи придбає 90 автомобілів швидкої допомоги марок Peugeot і Ford.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Олександра ВІЛКУЛА.

Обсяг субвенцій з держбюджету становить 54,6 млн. грн.

Перші 13 автомобілів уже прибули в область і після оформлення документів будуть передані Центрам швидкої медичної допомоги.

За інформацією ОДА, з 1 січня 2012 року на Дніпропетровщині діє єдина для всієї області система роботи швидкої допомоги, яка передбачає принцип екстериторіальності. Це означає, що на виклик приїжджає машина з найближчого пункту базування незалежно від місцезнаходження пацієнта.

У 2011 році в області було створено 13 нових бригад швидкої медичної допомоги та відкрито 40 додаткових пунктів базування швидкої допомоги. Усі автомобілі обладнані GPS-навігаторами, у відділеннях швидкої медичної допомоги встановлені архіватори мови і запроваджені цілодобові пости диспетчерів.

За даними ОДА, проведення медичної реформи на Дніпропетровщині має забезпечити приїзд швидкої допомоги до пацієнта за 10 хвилин у містах та за 20 хвилин – у сільській місцевості.