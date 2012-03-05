У Луцьку без опалення - 6 будинків, 2 дитсадки і 2 школи

У Луцьку внаслідок аварії на тепломережі без опалення та гарячої води залишаються два дитсадка, дві школи і шість житлових будинків.

Порив тепломережі стався сьогодні вночі, повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради. Без тепла всього опинилися 12 житлових будинків, два дитсадка і дві школи. Зранку було здійснено технологічні переключення, і в результаті шість будинків вдалося під’єднати до іншої котельні.