У Києві легковик зіткнувся з вантажівкою, одна особа загинула
17:34, 05 березня 2012Новини регіонів
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Й ще одна отримала травми
У Києві під час зіткнення легковика з вантажівкою одна особа загинула й ще одна отримала травми.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, ДТП сталося сьогодні вранці на проспекті Палладіна.
Легковий автомобіль «Шкода Феліція» врізався у припарковану хуру.
За попередніми даними, водій «Вольво», рухаючись проспектом у напрямку Академмістечка, змушений був зупинитись з технічних причин, щоб долити воду в омивач лобового скла. Однак водій «Шкоди» не впорався з керуванням, автомобіль розкрутило й він зіткнувся з вантажівкою.
Водій легковика не постраждав, одна з його пасажирок - 24-річна киянка померла на місці аварії, інша 22-річна дівчина була госпіталізована до лікарні.
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