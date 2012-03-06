На Закарпатті скажений собака покусав восьмеро людей

У місті Берегове Закарпатської області скажений собака протягом дня покусав восьмеро людей.

Як повідомляє газета «Факты», перша постраждала жителька Берегового зазнала нападу практично в центрі міста. Жінку з численними укусами доставили до районної лікарні.

Протягом дня той самий за описом собака напав ще на кількох людей у різних мікрорайонах районного центру. Всього до райлікарні звернулися вісім постраждалих. Всі постраждалі отримали вакцину проти сказу, один із них усе ще перебуває на стаціонарному лікуванні.

Собаку вбили, після чого ветеринари встановили, що він був хворий на сказ.

Водночас, міська влада ввела в Береговому карантинні обмеження: по місту розклеїли листівки з повідомленням про заборону вигулу собак і вивезення їх за межі райцентру. Крім того, всіх власників котів і собак просять прищепити своїх вихованців від сказу.