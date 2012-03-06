У Луганську почалося будівництво перинатального центру

У Луганську на території обласної поліклініки почалося будівництво перинатального центру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, планується, що цей центр буде найбільшим в Україні.

«Перинатальний центр Луганщини буде найбільшим в Україні: він налічуватиме 180 ліжок. У планах на 2012 рік наш проект не значився, але обласна влада виступила з ініціативою завершити будівництво цього центру вже до жовтня 2012 року, і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ разом з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ підтримали нас у цьому питанні», – відзначив губернатор області Володимир ПРИСТЮК.

Він особисто ознайомився з ходом будівельних робіт, а також оглянув роботи з реконструкції обласної поліклініки, на території якої розташований перинатальний центр, обговорив подальші етапи будівництва, зокрема, установлення ліфтів у поліклініці та проект розширення парковки, щоб вона могла приймати не тільки запланований потік медичного автотранспорту, а й машини відвідувачів.

80% коштів на будівництво перинатального центру буде виділено з державного бюджету і 20% - з обласного. Загальна вартість проекту становила 50 млн. грн. З обласного бюджету вже виділено 10 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у рамках проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства» до 2014 року планується відкрити перинатальні центри у всіх областях України, а також у Києві та Севастополі. Зокрема, в столиці вже відкрито один центр, передбачається відкриття ще двох.