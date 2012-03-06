На Київщині розповсюджували сильнодіючі ліки

Заступником прокурора Київської області затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням злочинної групи, що розповсюджувала сильнодіючі ліки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, організована злочинна група у складі трьох осіб діяла на території Києва та області в період з лютого 2010 по серпень 2011 року. Доведено, що протягом цього часу вказаними особами здійснено незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту 28 тис. 233 таблеток та 81 ампули сильнодіючих лікарських засобів, а також незаконно реалізовано 160 таблеток сильнодіючих засобів.

Дії, що пов’язані з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах, відповідно до ч.1 ст. 321 Кримінального кодексу України, є злочином, у скоєнні якого дана організована злочинна група обвинувачується. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Справу направлено до суду для розгляду по суті пред’явленого обвинувачення.