У Луганській області відновлено роботу водоводу

У місті Первомайськ Луганської області відновлено роботу водоводу діаметром 250 мм, через аварію на якому без води залишалися понад 7 тис. людей.

Як повідомляє УНІАН прес-служба ТОВ «Луганськвода», ремонтні роботи були завершені вчора увечері. Ремонтні бригади провели роботи в стислі терміни, забезпечивши залучення додаткових людей , а також техніки для того, щоб максимально швидко відновити водопостачання.

На даний момент вода подається споживачам в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня о 20.00 в Первомайську стався прорив труби холодного водопостачання, внаслідок чого без централізованого водопостачання залишилися 20 багатоповерхових житлових будинків, в яких проживають понад 7 тисячі жителів.