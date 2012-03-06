Обгорілу жінку з Івано-Франківська доставили в Донецьк

Рятувальники МНС на літаку транспортували з Івано-Франківська постраждалу під час пожежі жінку в опіковий центр Донецька.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, 5 березня о 13.30 до Територіального управління МНС в Івано-Франківській області від Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації надійшла інформація, що за допомогою повітряного судна МНС необхідно транспортувати жінку 1970 р.н. з опікового центру Івано-Франківської обласної клінічної лікарні до опікового центру м. Донецьк.

Як зазначив головний лікар Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир СИДОРАК, потерпілій була надана вся необхідна невідкладна медична допомога, проте на сьогодні вона потребує лікування у спеціалізованому закладі.

У рамках пілотного проекту надання екстреної медичної допомоги повітряними суднами та за погодженням з міністром надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ оперативна група ТУ МНС в області під керівництвом начальника Територіального управління Володимира ЧЕРНЕЦЬКОГО забезпечила транспортування літаком Ан-26 потерпілої до Донецька.

Жителька с. Сопів, Коломийського району отримала опіки І-ІІ-ІІІ ступеня 40% тіла під час пожежі у власному житловому будинку 23 лютого.