На Прикарпатті від вибуху газу постраждало троє осіб

У місті Бурштин Галицького району Івано-Франківської області учора пізно ввечері вибухнув газ у житловому будинку.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської області облдержадміністрації, вибух стався на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку (гуртожиток).

Найбільше постраждала і перебуває у дуже важкому стані жінка 1954 року народження, її син отримав опіки середнього ступеню важкості та легкі опіки отримала наречена сина.

Припускають, що у квартирі вибухнув балон скрапленого газу, оскільки будинок не газифікований, в оснащений електроплитами.