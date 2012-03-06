На Прикарпатті від вибуху газу постраждало троє осіб
14:59, 06 березня 2012Новини регіонів
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У житловому будинку
У місті Бурштин Галицького району Івано-Франківської області учора пізно ввечері вибухнув газ у житловому будинку.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської області облдержадміністрації, вибух стався на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку (гуртожиток).
Найбільше постраждала і перебуває у дуже важкому стані жінка 1954 року народження, її син отримав опіки середнього ступеню важкості та легкі опіки отримала наречена сина.
Припускають, що у квартирі вибухнув балон скрапленого газу, оскільки будинок не газифікований, в оснащений електроплитами.
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