У Севастополі порятували 4-річну дівчинку, у якої застрягла нога у велосипеді

У Севастополі рятувальники МНС прийшли на допомогу 4-річній дівчинці, у якої під час гри застрягла нога у велосипеді між педаллю і рамою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС України у місті Севастополі, інцидент стався, коли 7-річний брат катав дівчинку на дитячому велосипеді. Спочатку мати намагалася звільнити ногу дочки самостійно, але у неї не вийшло, стопа дитини почала сильно опухати. За годину жінка вирішила звернутися по допомогу до МНС. Співробітники групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення МНС за допомогою підручних засобів упродовж 10 хвилин розібрали конструкцію і звільнили дитину.

Фельдшер МНС, оглянувши дитину, констатував відсутність у неї якихось серйозних травм.