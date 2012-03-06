У Польщі у лікарнях залишаються 44 особи

У лікарнях залишаються 44 особи, в тому числі п`ятеро громадян України, які постраждали під час зіткнення потягів у Польщі 3 березня.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Антикризового центру (CZA) Шльонського воєводства та генеральний консул України у Кракові Віталій МАКСИМЕНКО.

CZA повідомило, що стан чотирьох осіб постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

Генконсул повідомив УНІАН, що стан здоров`я постраждалих українців залишається стабільним, але лікарі не повідомляють, коли вони можуть бути виписані з медичних закладів.

В.МАКСИМЕНКО також повідомив, що вчора консульство офіційно звернулася до CZA Шльонського воєводства з проханням надати інформацію про те, яке відшкодування можуть отримати постраждалі громадяни України, але поки не отримало відповіді.

Він зазначив, що у подібних випадках розмір відшкодування визначає страхова компанія разом зі спеціальною медичною комісією індивідуально - залежно від отриманих травм кожної застрахованої особи.

Генконсул зауважив, що українці можуть розраховувати на відшкодування не лише від польських залізничних компаній, а й фірм, в яких вони придбали страхові поліси для поїздки у Польщу.

Співрозмовник агентства запевнив, що жодному з українців не доведеться платити за отримання медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 3 березня, близько 21.00 у Шльонському воєводстві на півдні Польщі зіткнулися два пасажирські потяги "Перемишль-Варшава" та "Варшава-Краків", у яких їхали 400 осіб. У катастрофі загинуло щонайменше 16 осіб, травмовано - 57 осіб, з яких 5 громадяни України.

За даними українського консульства у Кракові, громадяни України, отримали в аварії "легкі та середньої важкості травми".