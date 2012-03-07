На Волині пограбували дві аптеки

У Рівному правоохоронці затримали зловмисника, який пограбував дві аптеки на Волині.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, стосовно затриманого порушено кримінальну справу.

Як розповів перший заступник начальника Рожищенського райвідділу міліції Андрій ЛІТВІНЧУК, 41-річний житель Луцька підозрюється у скоєнні двох крадіжок у Рожищі, що на Волині.

Із однієї з аптек районного центру підозрюваний викрав медичні препарати наркотичної дії, які без рецепта лікаря громадянам не відпускаються. При цьому він не перебував на обліку як наркозалежний. З іншої аптеки підозрюваний забрав гроші. У приміщення він потрапляв або шляхом пошкодження пластикових дверей, або через вікно.

Сума завданих аптекам збитків становить 3400 гривень.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Рожищенського РВ УМВС України у Волинській області. Триває слідство.

За скоєні злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.