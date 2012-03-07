У Луганській області згорів восьмиквартирний будинок
10:52, 07 березня 2012Новини регіонів
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Потерпілих планують розселити
У с. Комісарівка Переревальського району Луганської області згорів 8-квартирний житловий будинок, в якому проживали 15 чоловік.
Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС у Луганській області.
Пожежа виникла від необережності під час куріння.
Всі мешканці розміщені по родичах. Сьогодні потерпілих планують розселити в гуртожиток.
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