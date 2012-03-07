У Луганській області згорів восьмиквартирний будинок

У с. Комісарівка Переревальського району Луганської області згорів 8-квартирний житловий будинок, в якому проживали 15 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС у Луганській області.

Пожежа виникла від необережності під час куріння.

Всі мешканці розміщені по родичах. Сьогодні потерпілих планують розселити в гуртожиток.