На Рівненщині з початку року у ДТП загинуло 7 дітей

Працівники відділу державтоінспекції УМВС України у Рівненській області звернулися до жителів області з проханням берегти своїх дітей від дорожньо-транспортних пригод, посилити увагу до вивчення дітьми правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, таке звернення, передане через місцеві засоби масової інформації, зумовлене тим, з початку року на Рівненщині сталося дев’ять дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло семеро дітей, а десять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За два місяці 2012 року працівники ДАІ зареєстрували дві автопригоди, які сталися з вини самих дітей, у яких загинуло двоє дітей. Статистика свідчить, що однією із основних причин через які діти опиняються під колесами автомобілів є раптовий вихід на проїжджу частину дороги.

Зокрема, правоохоронці наводять такі факти. 13 лютого близько 16 години на автодорозі Київ – Ковель, поблизу міста Сарни, 51-річний водій, житель міста Любомль Волинської області, керуючи автомобілем «DAF TE 95» з напівпричепом, рухаючись з Ковеля в напрямку Києва, здійснив наїзд на 15-річного Олександра. Хлопець раптово з’явився на проїжджій частині дороги. В результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень хлопець помер на місці пригоди.

В цей же день, близько 19 години, на цьому ж відрізку автодороги поблизу села Романівка Сарненського району під колесами автомобіля загинув 9-річний Роман. Хлопець так само раптово вибіг на проїжджу частину дороги.

«Неможливо передати той біль, який відчувають батьки чи родичі тих дітей, які потрапили у дорожньо-транспортні пригоди та отримали тілесні ушкодження або й загинули», - говориться у повідомленні.

Працівники ДАІ також просять батьків бути особистим прикладом у дотриманні правил дорожнього руху.

На переконання правоохоронців, тільки спільними зусиллями вдасться зберегти здоров’я та життя дітей.