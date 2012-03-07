Харківщина: троє осіб загинули від отруєння чадним газом

У тому числі дитина

Вчора о 17.10 у Куп’янську Харківської області у приватному житловому будинку сусідами було виявлено тіла трьох осіб, у тому числі дитини 2011 р.н., які загинули від отруєння чадним газом. Як повідомляє прес-служба МНС, трагедія сталася внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення. На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Харківській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter