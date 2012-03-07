Харківщина: троє осіб загинули від отруєння чадним газом
12:46, 07 березня 2012Новини регіонів
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У тому числі дитина
Вчора о 17.10 у Куп’янську Харківської області у приватному житловому будинку сусідами було виявлено тіла трьох осіб, у тому числі дитини 2011 р.н., які загинули від отруєння чадним газом.
Як повідомляє прес-служба МНС, трагедія сталася внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Харківській області.
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