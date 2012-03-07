У Криму зійшли дві лавини
15:00, 07 березня 2012Новини регіонів
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Ніхто не постраждав
Дві снігові лавини загальним об`ємом 20 кубометрів зійшли сьогодні з Ай-Петрі в Криму. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
Сніг зійшов о 10.30 на 50 - 51 кілометрі дороги Ялта - Бахчисарай».
«Дорога стратегічного значення не має. У зимовий час вона закрита для проїзду транспорту», - заявили в УМНС.
Сніг прибирають два трактори.
МНС уже кілька днів підряд попереджає кримчан про загрозу сходження лавини.
Як повідомляв УНІАН, 23 січня на 51 - 52 км дороги Ялта - Бахчисарай стався зсув снігу загальним обсягом 70 кубометрів. Жертв не було.
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