У Києві заборонили виселяти реабілітаційний центр «Сполох»

Київський апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Деснянського району Києва та скасував рішення Господарського суду Києва, яким Всеукраїнська громадська організація «Спеціальний експериментальний соціально-реабілітаційний центр «Сполох» була зобов’язана виселитися з нежитлового приміщення загальною площею 2491 кв. м. в будинку №16-а літера А на вул. Сабурова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як зазначається в повідомленні, дане приміщення є власністю територіальної громади Києва та вже 11 років перебуває в безоплатному користуванні організації для надання освітніх послуг. У ньому навчалося 2 тис. 400 учнів (як інвалідів, так і здорових дітей).

За принципової позиції прокуратури Деснянського району Києва діти-інваліди і надалі зможуть навчатися в орендованих приміщеннях Всеукраїнської громадської організації «Спеціальний експериментальний соціально-реабілітаційний центр «Сполох».