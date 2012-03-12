Тернопільщина отримала на соцпроекти 91 млн. грн

Тернопільська область у 2011 році отримала з державного бюджету на втілення соціальних проектів 91 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова обласної державної адміністрації Валентин ХОПТЯН.

«Ми відчуваємо підтримку. Адже якщо у 2010 році ми отримали лише 9,5 млн. грн., то у 2011 році – 91. Цього року я проситиму в Києві 330 млн. грн.», - сказав В. ХОПТЯН.

За його даними, 91 млн. грн. у 2011 році було використано на завершення будівництва шкіл, дитсадків, ФАПів, будинків культури чи клубів, а також проведення газу у села.

«Ми минулого року 4 школи добудували за рахунок бюджету», – зауважив голова ТОДА.

Цього року область розраховує отримати кошти на завершення найбільших довгобудів.

«18 млн. грн. потрібно для здачі нового приміщення обласного архіву, і ще 18 млн. – щоб забезпечити його усім необхідним обладнанням. Обласна бібліотека – це вже історія з довжелезною бородою (об’єкт будується понад 20 років – УНІАН), на її завершення потрібно понад 30 млн. 70 млн. грн. нам потрібно для відновлення окружної лікарні в Кременці. Нехай не дадуть одразу 70, дадуть 30, але це дасть можливість проводити роботи», - сказав В.ХОПТЯН.

Окрім цього, за його даними, область проситиме 55 млн. для того, щоб газифікувати села колишнього Мельниця-Подільського району, а також кошти на будівництво доріг.

«На об’їзну навколо Теребовлі треба 120 млн. грн., навколо Бережан – 180 млн. Не знаю, чи дадуть усі кошти, але розраховуємо на дороги принаймні на 300-400 млн. Адже ще хочемо зробити об’їзну навколо Кременця, ділянку довжиною 11 км в сторону Львова завершити, зробити ремонт в східному напрямку до Підволочиська від Тернополя», – поділився планами В.ХОПТЯН.