Харківщина: внаслідок ДТП загинуло двоє осіб
12:19, 12 березня 2012Новини регіонів
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Семеро - госпіталізовані
У Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 11 березня близько 20.45 на автошляху Київ – Харків – Довжанський в районі села Сніжкове Валківського району, загинуло двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Харківській області, стался зіткнення двох автомобілів.
Внаслідок зіткнення водій та пасажир одного з автомобілів загинули на місці, а семеро пасажирів другого автомобіля були госпіталізовані.
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