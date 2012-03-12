Харківщина: внаслідок ДТП загинуло двоє осіб

У Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 11 березня близько 20.45 на автошляху Київ – Харків – Довжанський в районі села Сніжкове Валківського району, загинуло двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Харківській області, стался зіткнення двох автомобілів.

Внаслідок зіткнення водій та пасажир одного з автомобілів загинули на місці, а семеро пасажирів другого автомобіля були госпіталізовані.