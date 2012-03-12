Чоловік убив матір і брата через розподіл спадщини

У Кіровоградській області працівники Олександрійського міського відділу міліції затримали 37-річного місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві матері та брата через розподіл спадщини.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області, підозрюваний, повернувшись із в’язниці у 2005 році, оселився в одному з сіл Олександрійського району в будинку своїх родичів.

Коли в родині помер батько, між підозрюваним, його матір’ю та братом виник конфлікт через спадщину. Перебуваючи у нетверезому стані, чоловік дерев’яною палицею наніс своїм жертвам смертельні тілесні ушкодження.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.