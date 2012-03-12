У Криму немовля захлинулося у ванні

У Сімферополі загинуло немовля, захлинувшись водою під час купання у ванні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників від лікарів «швидкої допомоги» увечері 8 березня.

Хлопчик, 2011 року народження, помер до приїзду невідкладної допомоги.

Обставини інциденту з`ясовують співробітники міліції.