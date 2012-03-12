У Криму немовля захлинулося у ванні
13:23, 12 березня 2012Новини регіонів
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2011 року народження
У Сімферополі загинуло немовля, захлинувшись водою під час купання у ванні.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.
Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників від лікарів «швидкої допомоги» увечері 8 березня.
Хлопчик, 2011 року народження, помер до приїзду невідкладної допомоги.
Обставини інциденту з`ясовують співробітники міліції.
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