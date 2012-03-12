У центрі Львова вибухнув газ, постраждала жінка

Сьогодні близько 11.00 у центрі Львова, у квартирі на другому поверсі житлового будинку стався вибух газу, внаслідок якого отримала опіки 29-річна жінка.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, жінку з опіками тіла ІІ-ІІІ ступенів госпіталізовано.

За попередніми висновками експертів, причиною вибуху стало порушення правил експлуатації газової колонки.