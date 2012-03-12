У центрі Львова вибухнув газ, постраждала жінка
14:35, 12 березня 2012Новини регіонів
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Отримала опіки
Сьогодні близько 11.00 у центрі Львова, у квартирі на другому поверсі житлового будинку стався вибух газу, внаслідок якого отримала опіки 29-річна жінка.
Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, жінку з опіками тіла ІІ-ІІІ ступенів госпіталізовано.
За попередніми висновками експертів, причиною вибуху стало порушення правил експлуатації газової колонки.
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