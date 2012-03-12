Одеський губернатор застряг у ліфті

Сьогодні голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК застряг у ліфті багатоповерхового будинку, перевіряючи готовність до здачі в експлуатацію 30 квартир, ключі від яких мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ вручив 30 ветеранам війни ще у травні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, після огляду квартир губернатор разом з супроводжуючими його журналістами вирішив спуститися на вантажному ліфті, оскільки пасажирський ліфт поки не працює. Проте підйомно-транспортний механізм, який кілька разів струсонув пасажирів, на рівні другого поверху застряг.

Е.МАТВІЙЧУК і журналісти близько 5 хвилин чекали на технічну допомогу, щоб залишити кабіну ліфта. Вислухавши пояснення представника компанії-забудовника, який послався на недоліки в системі управління ліфтами, губернатор доручив керівництву будівельної компанії за чотири дні усунути проблеми і пообіцяв особисто перевірити, як працюють ліфти в цьому будинку.