Хмельниччина: потребують утилізації 450 т хімічних відходів
16:56, 12 березня 2012Новини регіонів
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...зберігаються на 38 складах
На Хмельниччині потребують утилізації 450 тонн непридатних та заборонених до використання засобів захисту рослин, що зберігаються на 38 складах.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у територіальному управлінні МНС в області, наразі 250 т хімікатів перезатарено в поліетиленові мішки та 140 т - в бетонні контейнери.
Загалом, цього року на реалізацію «Регіональної програми поводження з небезпечними (токсичними) відходами у Хмельницькій області на 2010-2015 роки» в обласному бюджеті заплановано виділити 2,6 млн. грн.
Довідка УНІАН. Протягом минулого 2011 року з території Хмельницької області вивезено за межі держави для подальшої утилізації близько 120 т хімічних відходів.
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