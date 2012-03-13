У лікарнях Донеччини виявлено понад 70 порушень при використанні газових балонів

У Донецькій області понад 70 порушень вимог безпечного використання кисневих та інших балонів з газом виявили протягом лютого інспектори державної інспекції нагляду в Донецькій області під час позапланової перевірки лікувально-профілактичних установ регіону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що згідно з інформацією Головного управління охорони здоров`я Донецької області, на її території розташовані 528 лікувально-профілактичних установ, 149 з яких використовують балони із стиснутим (киснем) і скрапленим (азотом) газами.

Станом на 1 березня було перевірено 6 лікувально-профілактичних установ області, з них два газифікатори і чотири киснево-розподільні пункти.

Під час проведених перевірок особлива увага приділялася наявності в установах охорони здоров`я дозволів Держгірпромнагляду на експлуатацію кисневих та інших балонів з газом, наявність розподільного пункту кисню і відповідність його стану проектній документації, підготовці персоналу до його обслуговування тощо.

В ході перевірок було виявлено 75 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: експлуатація балонів і рамп з манометрами, термін перевірки яких закінчився (Першотравнева ЦРЛ, ЦРЛ м. Костянтинівка); у приміщеннях для зберігання балонів з киснем відсутні інструкції, правила з безпечного ведення робіт (Донецький регіональний центр охорони материнства і дитинства, Першотравнева ЦРЛ); зберігання балонів без ковпаків (Обласна туберкульозна лікарня м. Донецька, Обласна лікарня профзахворювань м. Донецька, Першотравнева ЦРЛ); в установах охорони здоров`я порушуються терміни отримання дозволів Держгірпромнагляду на продовження експлуатації кисневих та інших балонів з газом (Першотравнева ЦРЛ).

В результаті перевірок інспектори заборонили експлуатацію 12 балонів і 1 кисневої рампи. За допущені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 13 посадовців, зокрема 4 головних лікарів.

До органів прокуратури передано одне подання на головного лікаря Першотравневої ЦРЛ за невиконання раніше виданих розпоряджень, одним з невиконаних пунктів яких є відсутність Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.