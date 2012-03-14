На Харківщині виявлено 1,5 тис. хворих із вперше діагностованим туберкульозом

На Харківщині у 2011 році виявлено 1 тис. 444 хворих із вперше діагностованим туберкульозом.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Комунальному закладі охорони здоров’я «Обласний центр здоров’я», показник захворюваності становить 52,7 випадки на 100 тис. населення (у 2010 році – 56,2).

Сьогодні на обліку медичних закладів Харківської області перебуває понад 28 тис. хворих на туберкульоз, у тому числі 3 тис. 904 хворих із активною формою туберкульозу.

У 2011 році в області померли від туберкульозу 342 особи (у 2010 році – 357), показник смертності становив 12,4 випадки на 100 тис. населення. Цей показник в 2011 році знизився відповідно з 19,2 до 13,9 випадків на 100 тис. населення. Показник первинного виходу на інвалідність працездатного населення протягом останніх 3 років складає 1,4 на 10 тис. населення (середній по Україні – 2,8).

Торік виявлено 75 хворих на вперше діагностований туберкульоз в поєднанні з ВІЛ/СНІДом (за 2010 рік – 89), а також 16 випадків рецидивного туберкульозу (у 2010 році – 21).

У стаціонарних відділеннях протитуберкульозних закладів області торік проліковано 3 тис. 547 хворих, з них з мультирезистентною формою хвороби 713 осіб. Серед пролікованих хворих поєднані інфекції (туберкульоз та ВІЛ/СНІД) мали 195 осіб. У санаторних закладах, які фінансуються з обласного бюджету, отримали лікування 2 тис. 513 хворих, серед них 675 дітей.