Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ запевняє, що в регіоні всі хворі на ниркову недостатність будуть забезпечені ліками.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву губернатора розповсюдила прес-служба Донецької ОДА, коментуючи той факт, що на сьогоднішній день в регіоні виникла дуже складна ситуація з браком ліків для хворих, які перебувають на гемодіалізі й фактично поставлені перед питанням життя і смерті.

А.ШИШАЦЬКИЙ сказав, що вже досягнута домовленість з фірмою, яка поставляє ліки «Діаніл», про те, що найближчим часом цей препарат буде надано на суму 100 тис. грн., і цієї кількості препарату має вистачити всім хворим на місяць.

«На найближчу сесію облради буде винесено питання про фінансування хворих на ниркову недостатність. Я впевнений, воно буде вирішено позитивно, - сказав губернатор. - Для придбання препарату з обласного бюджету буде виділено 1 млн. 350 тис. грн., яких вистачить на ліки для хворих приблизно до середини 2013 року».

А.ШИШАЦЬКИЙ зазначив, що він «не звик перекладати відповідальність». «Влада зобов`язана піклуватися про здоров`я громадян. Ми не залишимо цих хворих наодинці з їхньою бідою. Питання про придбання необхідних ліків буде вирішено», - наголосив голова ОДА.