Донеччина: захворюваність на грип і ГРВІ нижчий від епідпорога на 49%

У Донецькій області загальний показник захворюваності на грип і ГРВІ на сьогодні нижчий від епідемічного порога на 49,2%.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Згідно з повідомленням, епідемічна ситуація із захворюваності на грип та ГРВІ в області відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

Загалом за минулий тиждень в області було зареєстровано 16 тис. 831 хворих на зазначені інфекції, показник захворюваності становив 38,2 випадку на 10 тис. населення, що нижче за попередній тиждень на 10,7% і нижче за аналогічний період минулого року на 25,2%. Було госпіталізовано 637 хворих, зокрема дітей у віці до 17 років - 526 осіб (82,5%). Летальних випадків серед хворих на грип та ГРЗ не зареєстровано.

Моніторинг стану епідемічної ситуації і здіснення профілактичних заходів у Донецькій області триває, підсумовано в повідомленні.