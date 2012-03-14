У Криму розкрадали майно оздоровчого центру

Прокуратура Керчі порушила кримінальну справу за фактом розкрадання майна реабілітаційно-оздоровчого центру Керченського психоневрологічного інтернату, збитки оцінюються в 1,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Прокуратури Криму.

Фонд майна Криму в 2008 році передав майно оздоровчого центру в оренду товариству з обмеженою відповідальністю "Атілла". "Фірма замість того, щоб забезпечити збереження об`єкту, демонтувала його", - повідомили у наглядовому відомстві.

Справу порушено за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України - "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах".