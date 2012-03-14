Миколаїв: допомога Оксані Макар надходить не лише з України

Допомога Оксані МАКАР надходить не лише з України, про трагедію знають і в Польщі. Про це кореспонденту УНІАН повідомила мати дівчини Тетяна СУРОВИЦЬКА.

«Люди висилають (гроші – УНІАН), в банкоматі піду знімати 35 тис. за півтори доби. Зараз висилають і по 10, і по 8 тис. Сьогодні вже о пів на шосту ранку стояла купа донорів, які прийшли здати кров. Кров здають вже два дні», - розповіла мати потерпілої від звірячого згвалтування дівчини.

За її словами, вчора телефонував міський голова Миколаєва Володимир ЧАЙКА і пообіцяв свою допомогу.

Т.СУРОВИЦЬКА говорить, що їй щодня дають список ліків і медикаментів приблизно на 1,5-2 тис. грн.

Поруч з Тетяною зараз перебуває її однокласниця, яка проживає в Польщі й спеціально приїхала, щоб її підтримати.

«За неї встав весь світ. Ця дитина має щось хороше зробити, - сказала Т.СУРОВИЦЬКА. - Її для чогось тут залишили».

За словами Т.СУРОВИЦЬКОЇ, Оксана відповідає на питання журналістів: «Не переживайте, я жива, не вірте Інтернету!».

Як повідомляв УНІАН, потерпіла 19-річна О.МАКАР з опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку і лікарі розглядають можливість подальших операцій.

За даними слідства, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну дівчину і згвалтували її. Після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити. 11 березня трьох підозрюваних затримали, проте двох із них потім відпустили під підписку про невиїзд.

Як стало відомо, підозрювані є синами впливових екс-чиновників. Один із них - син колишнього прокурора Центрального району м. Миколаєва, а другий - син колишнього голови Єланецької райдержадміністрації. Проте, як стверджують в обласній прокуратурі, ніякого стосунку до колишнього прокурора Центрального району жоден із затриманих не має. Інформацію про те, що другий підозрюваний є сином екс-голови РДА, у відомстві підтвердили.

13 березня в Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити під підписку про невиїзд двох підозрюваних у звірячому згвалтуванні О.МАКАР.

Після цього 13 березня за поданням прокуратури Миколаївської області суд ухвалив рішення про арешт трьох підозрюваних.