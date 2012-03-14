Миколаївські лікарі не ставлять питання про транспортування Макар

Лікарі відділення термічної терапії Миколаївської міської лікарні № 3, де перебуває Оксана МАКАР, що стала жертвою звірячого зґвалтування і спроби її спалити, навіть не порушують питання про перевезення постраждалої до Києва або Москви для лікування в спеціалізованій клініці.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив лікуючий лікар дівчини Сергій СМИРНИЙ.

Перевезти О.МАКАР до Москви запропонували члени знімальної групи російського телеканалу ОРТ, які сьогодні знімали репортаж з лікарні, де перебуває дівчина, вони також розмовляли з її матір`ю Тетяною СУРОВИЦЬКОЮ.

На ОРТ готується програма «Хай говорять» з ведучим Андрієм МАЛАХОВИМ, в яку журналісти мають намір запросити Т.СУРОВИЦЬКУ.

Тим часом стан О.МАКАР залишається тяжким. Опіками пошкоджено 55% поверхні тіла, велика частина з них 3-го і 4-го ступеня.

Як повідомляє сайт «Злочинності. НІ», сьогодні головний лікар Миколаївської міської лікарні №3 повідомив, що стан О.МАКАР стабільно тяжкий. «Хребет дівчини оголений, оскільки згоріли м`язи на спині, обпалена частина – від 10 ребра нижче до сідниць. Що стосується ампутації, то лікарі роблять все можливе, щоб уникнути її надалі, проте можливо, що ступню правої ноги таки доведеться ампутувати», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, потерпілій 19-річній О.МАКАР вже ампутували руку.

За даними слідства, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну дівчину і зґвалтували її. Після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і намагалися її спалити. 11 березня трьох підозрюваних затримано, проте двох з них потім відпустили під підписку про невиїзд.

Як стало відомо, підозрювані виявилися синами впливових екс-чиновників. Один з них - син колишнього прокурора Центрального району м. Миколаєва, а другий - син екс-голови Єланецької райдержадміністрації. Проте, як стверджують в обласній прокуратурі, жодного стосунку до колишнього прокурора Центрального району жоден із затриманих не має. Інформацію про те, що другий є сином екс-голови РГА, у відомстві підтвердили.

13 березня в Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити на підписку про невиїзд двох підозрюваних у звірячому зґвалтуванні О.МАКАР.

Після цього 13 березня за поданням прокуратури Миколаївської області суд ухвалив рішення про арешт трьох підозрюваних.

Проте сьогодні мати дівчини заявила УНІАН, що слідчі намагаються применшити провину трьох підозрюваних у вчиненні злочину.

Т.СУРОВИЦЬКА розповіла, що вчора ввечері в палату прийшов судмедексперт, який провів експертизу, і слідчий Центрального райвідділу. За словами матері потерпілої, слідчий розпочав розмову в розв`язному тоні: «Ну, що, лежимо? Ну, давай, розповідай!». Т.СУРОВИЦЬКА говорить, що за спрямованістю поставлених запитань вона зрозуміла, що слідчий хилить до того, що дівчина добровільно погодилася на близькість. «Зараз вони перекручують на «за згодою». Крутять на цю статтю», - сказала Т.СУРОВИЦЬКА.