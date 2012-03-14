На Луганщині паводок очікують наприкінці 2-ї декади березня

Луганськ. 14 березня. УНІАН. Паводок у Луганській області розпочнеться наприкінці 2-ї декади березня. Про це УНІАН повідомили в Луганському гідрометцентрі.

За словами начальника відділу гідрології гідрометцентру Інни ЧАБАНЕНКО, паводок буде вищий, ніж торік, але нижчий за норму. Очікується розливання річок Айдар і Червона.

Найскладніша паводкова обстановка може скластися в обласному центрі, де потенційна зона затоплення торкається близько 15 тис. осіб.

За словами першого заступника Луганського міського голови Маноліса ПІЛАВОВА, у разі підвищення рівня задамбових вод - будуть встановлені насоси для відкачування води.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні водних ресурсів, фахівці управління контролюють ситуацію на всіх водосховищах області. «Проте постають питання щодо тих водоймищ, де немає балансотримачів і нема кому здійснювати контроль за рівнем води», – зазначив начальник управління Олександр МАНЖОЛА.

Він також повідомив, що співробітники МНС разом з фахівцями управління водних ресурсів склали перелік таких водосховищ і контролюватимуть ситуацію на них.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області створено штаб з пропуску льодоходу і боротьби з повенями і паводками у 2012 році, куди можуть звертатися жителі, якщо виникає загроза підтоплення їх житла.