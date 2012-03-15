Сьогодні станція метро «Осокорки» у Києві відновила роботу

Сьогодні, 15 березня, о 5:45 станція Київського метрополітену «Осокорки», яка вчора була закрита на вхід і вихід, відновила роботу у звичному режимі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією Головного управління з питань надзвичайних ситуацій, вночі силами метрополітену було усунуто наслідки аварії та організовано роботу резервного освітлення на платформі станції.

Як відомо, 14 березня о 16.42 сталося загорання електропроводки ламп освітлення, внаслідок чого виникло задимлення вестибюлю станції «Осокорки». У зв’язку з цим було тимчасово закрито на вхід станції метро «Славутич», «Осокорки», «Позняки» та організовано рух поїздів на ділянках станцій «Сирець» – «Видубичі», «Харківська» – «Червоний Хутір».

О 19.32 роботу станцій «Славутич» і «Позняки» було відновлено. Повз станцію «Осокорки» потяги слідували без зупинки.

Аби забезпечити нормальне пересування пасажирів, КП «Київпастранс» було організовано роботу додаткових одиниць рухомого складу маршрутного таксі № 220, а також автобусів №№ 51, 45 та 45 тр.

Причини загоряння освітлювальних приладів на станції «Осокорки» з’ясовуються.

До ліквідації наслідків пожежі 14 березня були залучені підрозділи Головного територіального управління МНС України в м. Києві, Головного управління Держтехногенбезпеки м. Києва, Головного управління з питань надзвичайних ситуацій, КАРС «Київська служба порятунку», служби КП «Київський метрополітен», Головного управління МВС України в м. Києва, Головного управління охорони здоров’я.