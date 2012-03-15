У потязі виявили препарати для пластичної хірургії

Співробітники Чернігівської митниці у залізничному пункті пропуску «Горностаївка» на українсько-білоруському кордоні затримали препарати для пластичної хірургії на загальну суму понад 980 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі митниці, під час здійснення митно-прикордонного контролю в одному з купейних вагонів потяга «Київ – Санкт-Петербург» співробітник митниці при огляді ніші для багажу над дверима купе виявив 50 упаковок імплантатів для м’яких тканин іноземного виробництва, що були приховані за згорнутими матрацами. Після цього в особистих речах громадянина РФ, що їхав з Києва до Санкт-Петербурга, виявили ще 200 флаконів з написом «Ботокс» виробництва Ірландії. До цього чоловік заявляв, що переміщує лише особисті речі та продукти харчування.

Препарати «Ботокс» знаходились у сумці–холодильнику під продуктами харчування та акумуляторами холоду.

Складено протокол про порушення митних правил. Триває подальша перевірка.