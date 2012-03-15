Київрада затвердила міську цільову програму «Здоров’я киян» на 2012-2016 роки з обсягом фінансування 7 млн. 524 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 105 з 113 зареєстрованих в залі депутатів.

Запропонована програма містить ряд напрямів діяльності та заходів, спрямованих на розвиток галузі охорони здоров’я та поліпшення якості медичного обслуговування мешканців столиці. Зокрема, у програмі закладені: організаційно-структурне реформування системи охорони здоров’я (первинна медико-санітарна допомога, вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) допомога); регіональна політика забезпечення населення лікарськими засобами; розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я (будівництво, реконструкція та капітальний ремонт медичних закладів, впровадження заходів із енергозбереження, закупівля медичного обладнання і спецтранспорту тощо).

Крім того, одним із головних пунктів програми «Здоров’я киян» є формування здорового способу життя киян.

Велику увагу приділено і охороні материнства та дитинства. У тому числі розвиткові репродуктивної медицини.

Програма передбачає і продовження політики міської влади щодо медичного забезпечення постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, зокрема, дітей.

Основні напрями діяльності міської влади щодо розвитку швидкої медичної допомоги та служби медицини катастроф також окреслені у програмі «Здоров’я киян» на 2012-2016 роки.

Разом з тим програмою передбачені заходи, спрямовані на боротьбу з онкологічними захворюваннями, на розвиток стаціонарної меддопомоги, профілактику і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, ендокринних захворювань, трансплантології тощо.

Також програмою передбачене удосконалення наркологічної допомоги населенню та з протидії вживанню алкоголю і наркотичних засобів.

Нагадаємо, голова КМДА Олександр ПОПОВ ініціював створення у Києві столичного стандарту здоров’я, і реалізація зазначеної програми широко сприятиме цьому. Більше того, програма «Здоров’я киян» відповідає основним засадам Стратегії розвитку міста, розробленої київською владою спільно з мешканцями.

Згідно з прийнятим документом, зокрема на 2012 рік на програму планується спрямувати 1,4 млн. грн.