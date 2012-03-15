У Харкові вантажівка задавила школярку

15:25, 15 березня 2012
Новини регіонів
0

Перетинала проїжджу частину

У Харкові вантажний автомобіль «МАЗ» на смерть задавив школярку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ ГУ МВС України в Харківській області.

ДТП сталася 14 березня близько 8.20 на дорозі у дворі одного з житлових будинків. Водій автомобіля «МАЗ» скоїв наїзд на 15-річну дівчину, що перетинала проїжджу частину.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter