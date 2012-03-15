У Харкові вантажівка задавила школярку
15:25, 15 березня 2012Новини регіонів
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Перетинала проїжджу частину
У Харкові вантажний автомобіль «МАЗ» на смерть задавив школярку.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ ГУ МВС України в Харківській області.
ДТП сталася 14 березня близько 8.20 на дорозі у дворі одного з житлових будинків. Водій автомобіля «МАЗ» скоїв наїзд на 15-річну дівчину, що перетинала проїжджу частину.
Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.
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