У Тернополі зростає захворюваність на грип

У Тернополі через зростання захворюваності на грип припинили навчання в окремих класах двох шкіл.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник міського управління освіти Ольга ПОХИЛЯК, зокрема тимчасово на карантин пішли 5-7 класи в ЗОШ №13, та 6-ий клас у ЗОШ №21. «У цих класах на грип захворіли понад 50% дітей, а законодавство дає можливість дирекції шкіл приймати рішення про припинення навчання, якщо у класах хворіє понад 30% учнів», – зауважила О.ПОХИЛЯК.

За її даними, наразі усі школи міста щодня подають дані про кількість відсутніх на навчанні дітей в управління освіти та міську санстанцію.

«З цих даних важко сказати, чи є тенденції до росту захворюваності серед школярів, оскільки одні діти хворіють, інші виздоровлюють і починають ходити до школи. Але наразі такої ситуації, яка б змушувала запроваджувати карантин в усіх школах міста, немає», – запевнила О.ПОХИЛЯК.