Фонд Ахметова придбав 6 авто для транспортування хворих із відкритою формою туберкульозу

Благодійний Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» придбав для лікувальних установ Донецької області 6 автомобілів для транспортування хворих із відкритою формою туберкульозу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фонду.

У повідомленні зазначається, що цей захід прийнятий з метою скорочення контактів хворого з людьми при пересуванні в громадському транспорті.

Коментуючи цей факт, керівник проекту «Зупинимо туберкульоз. Регіональна програма» фонду «Розвиток України» Денис ДЕНИСЕНКО підкреслив, що «найчастіше зараження туберкульозом відбувається в місцях масового скупчення людей: торгових центрах, кінотеатрах, громадському транспорті, й транспортування хворих спеціальними автомобілями скоротить кількість прямих контактів зі здоровими людьми, а отже знизить рівень зараження туберкульозом».

У прес-службі повідомили, що урочиста передача 6 автомобілів для перевезення хворих із відкритою формою туберкульозу в районні та міські лікарні області відбудеться 19 березня в Донецькій обласній клінічній туберкульозній лікарні за участю керівників області.