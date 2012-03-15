У Сімферополі знайдена спотворена дівчина

У Сімферополі сьогодні знайшли спотворену дівчину. Молода кримчанка померла в лікарні.

Про це повідомила УНІАН прес-служба головного управління МВС в Криму.

25-річну дівчину в розірваному одязі виявили вранці в дачному масиві Кам`янка поблизу Сімферополя. «У неї виявлені численні рани всього тіла, які могли бути заподіяні собаками», - заявили в міліції.

Дівчина померла в реанімації. Її тіло направили на експертизу, за результатами якої буде відома причина смерті.

На місці події працює слідчо-оперативна група.