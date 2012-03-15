«Шахтар» подарував донецькій лікарні обладнання

Сьогодні гравці і тренер футбольного клубу «Шахтар» подарували донецькій лікарні обладнання більш ніж на 500 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі футбольного клубу.

Згідно з повідомленням, неврологію Центральної міської клінічної лікарні №6 відвідали головний тренер Мірча ЛУЧЕСКУ і футболісти «Шахтаря» ФЕРНАНДЫНЬО, Євген СЕЛЕЗНЬОВ, Олександр КУЧЕР, Томаш ХЮБШМАН і Разван РАЦ. Вони презентували установ медичне обладнання, необхідне для врятування життя і одужання пацієнтів: два екземпляри шприцевих інфузійних насосів Ascor, апарат штучної вентиляції легенів Viasys Vela і апарат для аспірації рідини Medela Basic-30 загальною вартістю 527 тис. грн.

Завідувач неврологічним відділенням 6-ї міської лікарні Вадим ОХМУШ, який зустрів гостей величезним букетом помаранчевих троянд, подякував тренеру і гравцям «Шахтаря», які «допомагають одужувати своїм уболівальникам».

У прес-службі нагадали, що раніше М.ЛУЧЕСКУ з гравцями вже приїжджали в цю клініку – тоді до її фонду було передано ексклюзивне італійське обладнання, за допомогою якого лікарі вже сьогодні борються із застійною пневмонією, пролежнями і тазовими розладами.